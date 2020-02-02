В Серпухове Московской области в одной из школьных столовых Министерством образования будет организована проверка качества еды.

Поводом для начала проверки послужил недавний случай – ученик начальных классов во время обеденного перерыва нашёл у себя в тарелке таракана. Инцидент произошёл в школе №5 27 января.

Школьник пожаловался на незапланированную добавку к обеду своим родителям. В итоге, об инциденте стало известно в Министерстве образования, которое, в свою очередь, пообещало проверку для выяснения обстоятельств скандала.

Отмечается, что школьники регулярно жалуются на плохое качество еды в столовой. Никаких действий по улучшению питания так и не было принято, впрочем, ранее ученики насекомых в своих обедах ещё не находили.