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В Саратове ведётся поиск 32-летнего Михаила Карповича, который ушёл из дома 11 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Согласно информации волонтёров поискового отряда “Лиза Алерт”, мужчина мог направиться в Москву.

Как сообщается, пропавший имеет крепкое телосложение и рост около 185 сантиметров, густые волосы тёмно-русого цвета, карие глаза. В день исчезновения был одет в пальто серого цвета, тёмно-синие джинсы и свитер, чёрные кожаные ботинки на молнии, а также двухстороннюю шапку серого и синего цветов.

С собой у Михаила была чёрная кожаная сумка небольшого размера, которую носят через плечо.

Информацию о пропавшем мужчине можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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