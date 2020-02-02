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В Санкт-Петербурге в ночь на 1 февраля в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе был доставлен травмированный 36-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно имеющейся информации, мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии, был найден около трёх часов ночи в кустах во дворе дома 63-2 по Будапештской улице. Во время диагностики у мужчины были обнаружены закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение мозга, тупая травма живота, а также ссадины и кровоизлияние в коленные суставы.

Кроме того, врачи подозревают, что над мужчиной было совершено сексуальное насилие. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Дело передано полиции Фрунзенского района.

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