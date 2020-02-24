В сафари-парке Геленджика лев набросился на посетителя, который снимал его на свой мобильный телефон.

Как можно увидеть на опубликованной видеозаписи, сначала лев с раздражением наблюдал за посетителями парка, после чего резко вскочил на лапы и бросился на снимающего его мужчину. Благодаря ограждению, на которое прыгнул лев, никто не получил травм, отделавшись лишь испугом. Уточняется, что лев был очень разъярён.

По словам представителя пресс-службы сафари-парка, льва зовут Гром, ранее он выступал в цирке. Однако со временем он возмужал и заматерел, перестал слушаться дрессировщика, и начал проявлять сильную агрессивность. В итоге его отдали в сафари-парк.

Здесь льву выделили гектар леса с видом на бухту. Также к нему периодически запускают двух молодых львиц.