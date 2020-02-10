Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ, заявил, что ЗРК С-500 смогли с успехом завершить войсковые испытания, то есть из них были осуществлены пуски зенитных управляемых ракет.

Согласно словам военных экспертов, дальность использования нового комплекса равна 600 километрам, что делает его наиболее дальнобойной установкой противовоздушной обороны на планете. В Минобороны России при этом добавили, что поставки нового ЗРК в российские войска должны начаться уже в этом году.

В СМИ добавляют, что под войсковыми испытаниями обычно предполагают финальную фазу тестирования боевой техники перед ее принятием на вооружение армии. Ранее отмечалось, что С-500 могли пройти испытания на сирийской земле, но позднее источники отметили, что в действительности тесты прошли только отдельные элементы комплекса.