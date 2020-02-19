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Согласно новому проекту Кодекса об административных правонарушениях, в России могут значительно возрасти штрафы для водителей, нарушающих ПДД.

В документе отмечается, что если сейчас за превышение скорости на 20-40 километров в час штрафуют на полтысячи рублей, то в будущем за данное нарушение будут брать 3000 рублей. Если же скорость была превышена на 60 километров в час и более, то водителю предстоит заплатить 5000 рублей.

При повторном нарушении штраф составит 10000 рублей – водитель также лишится своего удостоверения на 12 месяцев. Если автомобилист откажется от медицинского освидетельствования или не остановит транспортное средство по требованию работников правоохранительных органов, то ему предстоит заплатить 40000 рублей. У него также заберут водительские права на 2-3 года.

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