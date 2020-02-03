Представители Caviar сделали анонс новой уникальной версии iPhone 11 Pro. Ее отличительной особенностью является оригинальный дизайн, выполненный в стиле нового автомобиля Tesla.

Компания собирается выпустить всего 99 экземпляров iPhone Cyberphone. Его цена при этом не раскрывается – узнать ее можно лишь по запросу. В СМИ выяснили, что стоимость гаджета составляет 15 860 долларов (около 1 миллиона рублей). Следует отметить, что пикап Tesla Cybertruck стоит «всего» 40 000 долларов.

Если говорить о внешнем виде девайса, то в нем угадываются черты новейшего электрокара компании Илона Маска. Специалисты Caviar поработали не только над дизайном мобильного устройства, но и над его материалами изготовления. К примеру, его корпус сделан из титана, а экран защищает специальная металлическая крышка, которую можно использовать в виде подставки.