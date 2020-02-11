В правоохранительных органах Подпорожского района Ленинградской области рассказали о внезапной смерти новорожденного ребенка.

Отмечается, что 10 февраля примерно в 18:30 по местному времени полицейские получили сообщение, согласно которому в многоквартирном доме, расположенном на улице Свирской, обнаружено тело маленькой девочки. Приехавшие на вызов стражи правопорядка при внешнем осмотре не обнаружили на младенце следов насильственной смерти.

В местных средствах массовой информации отмечают, что семья, в которой умерла девочка, считается благополучной и никогда не попадала в поле зрения правоохранителей. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти новорожденной.