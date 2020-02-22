В Подмосковье начал свою работу портал Тырешаешьжкх.рф. Об этом сообщила пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Он предназначен для жителей региона, которые смогут благодаря порталу оставить свою оценку качеству получаемых ими услуг в сфере ЖКХ, таких как состояние водоснабжения, теплоснабжения, или работа дворника во дворе или уборщицы в доме. Также можно сообщить о возникшей в этой сфере проблеме, составив заявку, или задать вопрос и получить быстрый ответ.

Отмечается, что портал был разработан региональным Министерством ЖКХ при поддержке Министерства энергетики, Госжилинспекции и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Также сообщается, что в каждом подъезде, где работает эта услуга, появится объявление с QR-кодом.