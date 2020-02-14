Власти Подмосковья сообщили о том, что в будущем может начаться снос памятников и крестов, размещенных вдоль автомобильных дорог.

В администрации региона отмечают, что установка подобных объектов вдоль дорожной полосы обычно никак не регламентирована и не согласована. По мнению юристов, подобная самодеятельность подпадает под административную статью о мелком хулиганстве. По этой причине водители, которым по тем или иным причинам мешают эти кресты или памятники, имеют полное право на то, чтобы попросить удалить их.

Дмитрий Дениско, замглавы регионального комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, сообщил, что соответствующие просьбы следует оставлять на сайте «Добродел». Однако, по его словам, еще ни один водитель не отправил соответствующую жалобу.