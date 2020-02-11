Андрей Разин, глава Минсельхоза Подмосковья, сообщил о том, что в регионе на борьбу с борщевиком Сосновского будет выделено около 350 000 000 рублей.

Согласно словам руководителя ведомства, в текущем году на уничтожение ядовитого растения будет направлено на 10 процентов больше средств, чем в 2019 году. Комплекс необходимых работ планируется начать уже ранней весной. В Московской области борьбу с борщевиком проводят уже в течение нескольких лет. Разин отметил, что хоть речь идет об однолетнем растении, однако оно может раскидывать свыше 100 000 семян, способных жить до 7 лет.

Министр добавил, что борьба с борщевиком является серьезной и длительной работой, которую на ежегодной основе осуществляют в 46 округах области. За это время были созданы эффективные методы по уничтожению ядовитого сорняка. Они предполагают применение химических и механических средств обработки.