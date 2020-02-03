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Представители главка МВД по Московской области сообщили о том, что местный житель напал с ножом на своих родных.

Согласно предварительным сведениям, 22-летний мужчина, проживающий в городе Раменское, набросился на свою мать и 3-летнего племянника, используя нож. Причины нападения все еще неизвестны. Некоторые источники отмечают, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В средствах массовой информации сообщают, что женщина получила несколько ран на лице, шее и груди, а у ребенка остался огромный шрам от уха до шеи. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице. Преступника задержали. В его отношении готовятся завести уголовное дело.

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