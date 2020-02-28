В издании The Verge сообщили о том, что огромное количество платных роликов и снимков девушек из сервиса OnlyFans попали в открытый доступ. Всего «утекло» свыше 1,6 терабайта данных.

По словам авторов материала, появившийся в Сети архив является набором видео и фото с аккаунтов множества барышень, использующих интернет-портал для реализации своих интимных изображений. Однако администрация сайта отметила, что речь не идет об «утечке», так как они не обнаружили никаких следов взлома.

Сотрудники OnlyFans отмечают, что, скорее всего, несколько пользователей просто оплачивали платный контент девушек и собирали его в одном архиве, а затем решили открыть доступ к нему всем желающим. Либо кто-то взломал сам архив.