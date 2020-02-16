Взрывотехники и кинологи прибыли в один из салонов эротического массажа города Одесса после получения анонимного сообщения о его минировании.

Полицейские отмечают, что в пятницу, 14 февраля, в вечерние часы они получили сообщение о том, что в доме, расположенном на улице Большая Арнаутская, было размещено взрывное устройство. На место возможного взрыва тут же отравили специалистов. Оказалось, что в указанном здании находится салон эротического массажа «Чао Янь».

Сотрудники взрывотехнического управления, кинологи и спасатели тщательно осмотрели весь объект и не обнаружили в нем никаких взрывоопасных веществ или бомб. В настоящее время правоохранительные органы пытаются определить отправителя ложного вызова.