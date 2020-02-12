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В Нижнем Новгороде правоохранительные органы начали проверку после опубликованного видео в Instagram, на котором запечатлено, как молодой человек “выгуливает” в ТЦ девушку в нижнем белье.

Помимо белья, на ней имеется чёрная маска, а сам парень держит девушку на поводке-цепи. Как выяснилось, видео вечером 10 февраля было опубликовано скандально известным блогером Ильёй Молодцовым.

Сообщается, что жалоба на происходящее была получена от администрации торгового центра “Седьмое небо”. Посетители ТЦ, хоть и смотрели на происходящее с недоумением, в полицию не обращались.

Если правоохранительные органы найдут в произошедшей ситуации состав преступления, то блогеру будет грозить административное наказание.

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