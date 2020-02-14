На официальном портале НХЛ появилось сообщение о том, что в матче между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесотой Уайлд» буллит Артемия Панарина, игрока нью-йоркской команды, был засчитан правильно.

Вчера, 13 февраля, хоккеисты «Рейнджерс» смогли обыграть своих противников благодаря послематчевым броскам. Россиянину во время игры удалось отметиться одним голом и одной голевой передачей, а в серии буллитов забить шайбу прямо в ворота противников. Однако многие засомневались в том, что он исполнил буллит правильно, поэтому арбитрам пришлось воспользоваться видеопросмотром.

В опубликованном в Сети сообщении говорится о том, что просмотр видео смог подтвердить тот факт, что Панарин постоянно удерживал шайбу в движении и перемещал ее к линии ворот. По этой причине его гол в итоге засчитали. Однако Брюс Будро, тренер «Миннесоты» остался не согласен с решением судей.