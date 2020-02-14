Сотрудники московского главка МВД сообщили о том, что полицейскими был задержан мужчина с ножом, который ранее порезал трех человек в одном из районов столицы.

Согласно словам работников ведомства, примерно в полседьмого утра полиция получила сообщение о поножовщине, произошедшей на Ленинском проспекте. В полвосьмого утра врачи осмотрели потерпевших. Их текущее состояние в настоящее время неизвестно.

Вскоре стражи правопорядка смогли найти и задержать обвиняемого. В полиции отмечают, что подозреваемый нанес колото-резанные раны своим родственникам: дедушке, бабушке и маме. Правоохранительные органы начали проведение проверки. Возраст мужчины все еще уточняется.