В поселке Металлострой из местной исправительной колонии смог сбежать один из заключенных. Он пошел на данный шаг, после того как ему отказали в условно-досрочном освобождении.

Данное происшествие случилось вчера, 20 февраля, примерно в пять часов утра. Из тюрьмы смог сбежать 35-летний мужчина, осуждений за несколько разбойных нападений. Через два часа работник УФСИН обнаружил его рядом с АЗС. Заключенному удалось пробежать через овраги и кусты 3 километра.

Мужчине предложили сдаться, но он взял в руки «заточку» и стал требовать, чтобы к нему не приближались. Затем он все же сдался и возвратился в колонию. Позднее правоохранители выяснили, что его супруге начали угрожать коллекторы, поэтому он отправился к ней на помощь.