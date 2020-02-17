В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы, избившей женщину, а затем – сотрудника полиции.

Инцидент произошёл 29 августа 2018 года на Центральном городском рынке, где торговала обвиняемая. Между ней и 59-летней покупательницей произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла не менее десяти ударов по телу женщины. Итогом драки стал закрытый перелом пальца и физическая боль у покупательницы.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. Во время его расследования она применила силу к сотруднику правоохранительных органов, результатом чего стали кровоподтёк и ссадина. За преступление против представителя власти в отношении женщины было возбуждено ещё одно уголовное дело.

В дальнейшем уголовные дела были объединены в одно. Свою вину злоумышленница признала частично. В настоящее время материалы дела переданы в суд.