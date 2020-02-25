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В Ленинградской области работники правоохранительных органов ищут преступника, пытавшегося поджечь жилплощадь продавщицы с помощью «коктейля Молотова».

В местных СМИ сообщают, что вчера, 24 февраля, примерно в полпятого утра к полицейским обратилась молодая девушка, работающая продавщицей в местном продуктовом магазине и проживающая в доме, расположенном в поселке Тельмана. Она сообщила, что несколько минут назад неизвестный разбил ее окно с помощью камня, а после этого кинул в квартиру бутылку с зажигательной смесью.

Злоумышленник также попытался поджечь входную дверь квартиры. Не сумев осуществить задуманное, он тут же покинул место преступления. Прибывшие на вызов стражи правопорядка изъяли кинутую в окно бутылку и принялись за поиски поджигателя.

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