Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося закопать бочку с телом родной матери на территории Ленинградской области.

Представители управления МВД по региону сообщили о том, что в понедельник, 17 февраля, в правоохранительные органы обратился экскаваторщик, сообщивший, что населенном пункте Новосергиевка знакомый мужчина попросил его закопать пластиковую емкость, в которой находилось тело женщины.

На место инцидента тут же выехали стражи правопорядка, которые обнаружили в 200-литровой бочке из пластика женский труп. При внешнем осмотре тела полицейские не нашли на нем насильственных следов смерти. По предварительной информации, мужчина хотел спрятать тело своей матери.