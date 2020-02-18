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Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося закопать бочку с телом родной матери на территории Ленинградской области.

Представители управления МВД по региону сообщили о том, что в понедельник, 17 февраля, в правоохранительные органы обратился экскаваторщик, сообщивший, что населенном пункте Новосергиевка знакомый мужчина попросил его закопать пластиковую емкость, в которой находилось тело женщины.

На место инцидента тут же выехали стражи правопорядка, которые обнаружили в 200-литровой бочке из пластика женский труп. При внешнем осмотре тела полицейские не нашли на нем насильственных следов смерти. По предварительной информации, мужчина хотел спрятать тело своей матери.

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