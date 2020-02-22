В Ленинградской области был задержан мужчина, избивший местного жителя палкой.

Инцидент произошёл в посёлке Лесколово Всеволожского района. Как сообщается, 20 февраля в больницу поступил неизвестный мужчина, у которого было диагностировано крайне тяжёлое состояние. На следующий день был задержан 23-летний мужчина, являющийся гражданином одной из среднеазиатских республик.

Как выяснилось, между ним и потерпевшим на железнодорожной станции “Грузино” 18 февраля возник конфликт, в ходе которого обвиняемый избил мужчину деревянной палкой. После этого он отвёз его на съёмную квартиру в посёлке.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения.