Представители управления МЧС по полуострову Крым сообщили о том, что за 15 и 16 февраля в регионе сгорели три транспортных средства.

Первый автомобиль – Mercedes-Benz Sprinter – загорелся в субботу на участке автодороги, расположенном в Красногвардейском районе. Специалисты отмечают, что причиной пожара оказалось короткое замыкание, возникшее в аккумуляторе. Спасателям удалось оперативно потушить огонь.

Схожий инцидент случился в Ленинском районе – огонь в отечественном авто ВАЗ-21099 возник по причине короткого замыкания. Пожарные смогли ликвидировать его за десять минут. Возле села Новоандреевка сгорел третий автомобиль. Пламя в нем возникло прямо во время движения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.