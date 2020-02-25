Исследователи сообщили об обнаружении в северной части Китая древнейшей зеленой водоросли. Возраст ее окаменелых останков составляет около 1 миллиарда лет.

Согласно словам ученых, зеленые водоросли на сегодняшний день являются наиболее обширным семейством данных растений, включающим в себя 13-20 тысяч различных видов. Все они обладают характерным зеленым цветом, который вызван преобладанием у них хлорофилла. Отмечается, что первые представители этих водорослей как раз таки появились один миллиард лет назад.

Окаменелости были обнаружены китайским ученым Цинн Таном и его коллабораторами в окрестностях Наньфеня. Специалисты отмечают, что данная находка позволит им выяснить, какие именно группы водорослей существовали в древних морях, и какой вклад они внесли в накопление углерода.