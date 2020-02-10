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Ребенок с инвалидностью из города Кемерово не получил жизненно необходимого ему лечебного питания, из-за чего его матери пришлось покупать препараты на собственные деньги.

Позднее мать инвалида обратилась в прокуратуру, пожаловавшись на медицинских работников, отметив, что те не обеспечили ее сына лечебными средствами. Ребенок, у которого было обнаружено редкое заболевание, должен быть обеспечен не только спецпитанием, но и постоянным уходом.

В результате прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с больницы расходы на покупку лекарственных средств и обеспечить ребенка-инвалида специализированными продуктами. В районном суде отказали в удовлетворении исков, однако областной суд полностью удовлетворил их.

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