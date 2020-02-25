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В горах Кабардино-Балкарии одна из туристок устроила откровенную фотосессию.

Девушка приехала на Эльбрус для того, чтобы провести время, катаясь на лыжах, и судя по всему, не только – ещё она решила сделать несколько пикантных фотографий в купальнике на фоне гор. Её действия были запечатлены на видео и опубликованы в интернете.

Пользователи Сети в мнениях по поводу фотографий туристки разошлись. Одни из них высказали возмущение тому, что повсюду “голые попы”, которые им уже неимоверно надоели. Также они отметили, что подобные фото следовало делать в безлюдном месте, а не у всех на виду.

Другие, между тем, сообщили, что в возрасте 18-ти лет тоже так фотографировались, и заявили, что это круто. Также было отмечено, что девушка забралась на высоту 3 500 метров для фотографий в другом конце страны, но и здесь ей не дают покоя и возмущаются тому, что она снимается на красивом фоне.

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