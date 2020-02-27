В Иркутской области туристы выехали на Байкал на внедорожнике, который провалился под лёд озера.

Инцидент произошёл поблизости от мыса Улирба 27 февраля примерно в 11:30 по местному времени. Согласно информации ГУ МЧС региона, в этих местах лёд Байкала практически не замерзает из-за подводных источников – в ряде мест лёд имеет толщину даже меньше десяти сантиметров.

При этом каждый год зимой такие опасные участки обносятся вешками, а на берегу ставятся информационные знаки. Тем не менее, проигнорировав все указатели, водитель внедорожника проехал на лёд Байкала, и в 15-ти метрах от берега автомобиль провалился примерно на полтора метра в воду.

Обошлось без жертв – водитель и пассажиры самостоятельно выбрались и дошли до ближайшей базы отдыха.