Сегодня, 26 февраля, сразу 14 иркутских учебных заведений получили анонимные сообщения о том, что в школах установлены взрывные устройства или имеется угроза распространения отравляющих веществ.

Представители городской администрации сообщили о том, что письма имели разное содержание. В некоторых из них говорилось об угрозе распространения диоксина, а в других – о наличии в образовательных учреждениях бомб. Эвакуацию было решено не проводить, однако были приняты все необходимые меры безопасности.

Отмечается, что в одном из сообщений имелось требование. Согласно ему, газ будет пущен в том случае, если одна из дальневосточных организаций не погасит огромный долг. Сотрудники спасательных и правоохранительных служб проверили все школы и не обнаружили взрывоопасных или отравляющих веществ.