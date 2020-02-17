В Республике Алтай Верховным Судом была рассмотрена апелляция в отношении 63-летней местной жительницы, которая была осуждена на 1,6 года за ножевое ранение собственной дочери.

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 28 июня 2019 года в Горно-Алтайске. Обвиняемая вместе со своей дочерью распивали алкогольные напитки. Между ними начался конфликт, в ходе которого пожилая женщина схватила нож и нанесла девять ударов им в спину дочери. Результатом одного из ударов стал тяжёлый вред здоровью.

Злоумышленница была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Свой приговор – 1,6 лет лишения свободы, она посчитала излишне суровым и подала апелляцию.

Однако наказание, назначенное судом, было признано справедливым и соответствующим требованиям законодательства. В настоящее время решение суда вступило в силу.