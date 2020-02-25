В Ленинградской области сегодня, 25 февраля, произошла серьезная дорожная авария с участием грузового автомобиля и иномарки. Один человек получил травмы и был госпитализирован.

По словам представителей управления ГИБДД по региону, этот инцидент случился в Гатчинском районе примерно в полшестого утра в районе деревни Малые Колпаны. Согласно предварительным сведениям, 39-летняя автоледи, сидевшая за рулем Skoda Fabia, протаранила стоявший на парковке тягач Scania.

После ДТП женщине не удалось самостоятельно выйти из своего авто, так как она оказалась заблокирована в нем. Ее вытащили из машины приехавшие на вызов работники спасательной службы. Потом медики доставили пострадавшую в больницу. На месте инцидента работают правоохранители, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.