В Екатеринбурге завершилось первое судебное заседание по делу о групповом изнасиловании женщины тремя полицейскими.

Согласно имеющейся информации, дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга, само заседание прошло в закрытом режиме. Решением суда двоих из обвиняемых – Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова отпустили под домашний арест. Третий, Вадим Мустафин, находился под домашним арестом изначально.

Инцидент произошёл в ночь на 18 августа 2019 года. Трое полицейских, патрулировавших город, заметили подозрительный автомобиль с парнем и девушкой. Решив, что это сутенер и проститутка, полицейские решили проверить их документы.

В итоге дело закончилось изнасилованием 22-летней девушки в патрульной машине. Спустя два дня потерпевшая обратилась в полицию. Один из обвиняемых заявил, что жертва дала согласие на происходящее.

Во время расследования происшествия все трое были уволены из правоохранительных органов.