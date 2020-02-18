В Челябинске одна из студенток железнодорожного отделения №2 профессионального колледжа оказалась под угрозой отчисления из-за того, что носит брюки на занятия.

Как сообщается, девушка учится на втором курсе. Ранее им сообщили, что все студентки должны носить на занятия юбки, но к зиме был поднят вопрос о брюках, так как в юбках слишком холодно. Поначалу брюки были разрешены руководителем отделения Сергеем Смородиным, однако позднее он отозвал своё разрешение.

Одной из причин запрета брюк является то, что они отвлекают парней-студентов, которые засматриваются на “пятые точки” девушек, в результате чего может возрасти травматизм в колледже. Также он отметил, что в будущем девушкам всё равно придётся привыкать к дресс-коду. При этом отмечается, что ни в уставе колледже, ни в правилах внутреннего распорядка запрета на брюки нет – это является “решением родительского комитета”. В самом уставе указано соблюдение классического делового стиля, что допускает ношение брюк.

Девушка была вызвана на беседу с руководителем вместе со своей матерью, однако адекватного ответа им добиться не удалось. В итоге, мать девушки обратилась в ряд инстанций, и по факту инцидента будет проведена проверка.