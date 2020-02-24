В бассейне одного из фитнес-центров города Ярославль утонул 38-летний мужчина. Местные следователи организовали предварительную проверку по факту произошедшего.

Данное происшествие случилось в спортивном комплексе, находящемся на улице Фрунзе, 22 февраля в вечерние часы. Отмечается, что погибший плавал в воде со специальными утяжелителями. В определенный момент его самочувствие резко ухудшилось, но никто этого не увидел. В результате пловец стал потихоньку погружаться на дно бассейна. К сожалению, его не удалось вовремя вытащить из воды.

В управлении СК России по Ярославской области подтвердили информацию об этом инциденте. Сотрудники ведомства отметили, что специалисты уже осмотрели бассейн, а также опросили работников фитнес-клуба и возможных свидетелей.