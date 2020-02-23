Под Уфой силами военных инженерного соединения ЦВО в сотрудничестве с военным комиссариатом Башкирии был устроен персональный показ вооружения и техники для Фаляха Гилязова.

94-летний Фалях Гилязев является ветераном Великой Отечественной войны, он пришёл на войну в 1944 году в возрасте 17-ти лет, завершив курсы подготовки в 84-м стрелковом полку. Он награждён различными медалями и орденами.

На организованное для него мероприятие фронтовик пришёл вместе со своей супругой. Как отмечается, больше всего Фаляху Гилязеву понравился робот “Кобра”, предназначенный для обезвреживания самодельных взрывных устройств. Также ему были продемонстрированы новые способы выполнения подрывных работ, и сам фронтовик также попробовал подорвать снаряд.