В башкирском городе Нефтекамск агрессивный мужчина накинулся на беременную женщину-врача и избил ее прямо в медицинском учреждении.

В СМИ сообщают, что данный инцидент произошел 31 декабря прошлого года. На пострадавшую набросился один из родственников пациента. Отмечается, что мужчина схватил девушку-медика за волосы, выволок ее в коридор и начал избивать прямо на глазах других пациентов и врачей. Потерпевшая упала без сознания, поэтому ей потребовалась экстренная медицинская помощь.

Текущее состояние врача неизвестно. Данное дело сейчас расследует прокуратура. По словам журналистов, нападавший являлся родственником ребенка, который был привезен в больницу. Ранее родные малыша ответили отказом, когда их попросили посетить кабинет неотложной помощи.