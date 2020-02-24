Маршрутчик и его приятель устроили разборки с женщиной на дороге

В Астрахани двое мужчин устроили разборки с женщиной за рулём, которая не уступила им дорогу.

О произошедшем было рассказано в соцсети “ВКонтакте” в сообществе “Аварии Астрахань”. Как сообщается, инцидент произошёл в посёлке Свободном, он был записан на регистратор одного из водителей. После того, как автоледи не уступила дорогу маршрутке, её догнали на красном сигнале светофора.

Водитель маршрутки вместе с другом вышли из салона и начали угрожать не пропустившей их женщине. Отмечается, что у неё в машине находилась малолетняя дочь, которая очень испугалась произошедшего и заплакала. После того, как загорелся зелёный свет, женщина тронулась с места, тогда один из угрожавших ей мужчин пнул машину по колесу.

В ГАИ женщине помочь отказались, заявив, что она сама виновата в сложившейся ситуации. В комментариях пользователи Сети отметили, что произошедшее недопустимо, даже с учётом того, что женщина не пропустила маршрутку.