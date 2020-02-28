Елене Терехиной, уроженке Пензы, удалось попасть в новое реалити-шоу под названием «Модель XL», которое транслируется на канале «Ю».

По словом пышной модели, в настоящее время она проживает в городе Санкт-Петербург и работает маникюрщицей. Во время беседы с журналистами, Терехина призналась, что в детстве ей пришлось уйти из одной школы, так как все ежедневно обзывали ее толстухой. Она добавила, что принятие себя является тяжелым процессом, который может длиться всю жизнь, однако сейчас участница шоу находится на том этапе, когда она полностью довольна своим внешним видом.

Однако кастинг для Терехиной прошел не совсем гладко. Далеко не все жюри восприняли ее в серьез. Николай Овечкин, известный стилист, назвал уроженку Пензы обычной, предложив ей для начала коротко подстричься. Елена тут же приподняла свои пышные волосы, показав ему, как она будет выглядеть с более короткими прядями. В конечном итоге, ее все же пропустили в двадцатку конкурсанток.