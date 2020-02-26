Американские исследователи выяснили, что употребление молока может повысить риск развития рака груди у женщин.

Эксперты провели анализ информации о рационе питания более 53 000 женщин, не имеющих онкологических заболеваний. Полученные данные охватывают отрезок времени в 8 лет. Добровольцы ежедневно заполняли опросные листы, а также рассказывали о частоте потребления алкогольных напитков, приеме медицинских препаратов, физической активности и родственниках, у которых был обнаружен рак.

За все время наблюдений у 1057 женщин было зафиксировано развитие опухоли молочной железы. Оказалось, что многие из них часто употребляли молочные продукты, причем это касается как цельного, так и обезжиренного молока.