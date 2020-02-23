Специалисты разработали для врачей-офтальмологов “умную контактную линзу”, которая помогает диагностировать некоторые заболевания.

Линза создана из полимерного биосовместимого гидрогеля. При некоторых распространённых заболеваниях глаз такая линза меняет свой цвет.

Так, при ксерофтальмии, которая характеризуется высокой сухостью глаз, линза получает синий цвет. Наноструктура полимера линзы, реагируя на низкий уровень влажности глаза, изменяется чуть менее, чем через полчаса после её надевания.

При глаукоме – высоком внутриглазном давлении, – из-за изменения давления на линзу она приобретает зелёный цвет.

Кроме того, в настоящее время уже есть линзы, которые также, при помощи смены цвета, “сообщают” об успешном попадании в глаз лекарства. Также есть линзы, предупреждающие диабетиков об изменении уровня глюкозы в их крови.