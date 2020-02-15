Украинская армия в ближайшем будущем получит на вооружение новую партию усовершенствованных танков Т-72АМТ.

Модернизация бронетехники осуществляется на ремонтном предприятии Киева. По словам и.о. главы завода Владимира Синявского, боевые машины будут оснащены системой динамической защиты «Нож» и прицелом 1К13, предназначенным для использования управляемых снарядов «Комбат». На них также появится навигационный комплекс «Базальт».

По словам руководителя предприятия, модернизированные Т-72 получат современные приборы ночного зрения, более производительную силовую установку и новейшие радиостанции. Он отметил, что при улучшении бронемашина полностью разбирается, а затем заново собирается, но уже с использованием других деталей.