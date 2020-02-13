В издании ufacitynews.ru, сославшись на свой источник, сообщили, что полиция подозревает тренера восточных единоборств в Уфе в сексуальных надругательствах над 7-летней девочкой.

Согласно словам собеседника агентства, мать школьницы в понедельник, 10 февраля, обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В нем она отметила, что 36-летний педагог домогался до ее дочери в собственном кабинете.

В СМИ добавляют, что полицейские задержали подозреваемого, а затем доставили его в отделение полиции. Там обвиняемый признался в содеянном преступлении. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.