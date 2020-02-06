Учёные из США выяснили, что иммунные клетки весьма плохо противостоят инфекциям, если отсутствуют сигналы мозга.

Как отмечается, иммунные клетки работают сразу же при попадании инфекции, им не требуется “обучение” или выработка антител. В нормальном состоянии благодаря мозговым сигналам иммунные клетки направляются к месту инфицирования и начинают свою работу. Однако без сигналов мозга они работают беспорядочно, что значительно снижает эффективность и способствует распространению инфекции.

Эксперимент проводился на эмбрионах лягушек: у одних был удалён мозг, но при этом они продолжили своё развитие, у других мозг был оставлен в порядке. Все они были заражены кишечной палочкой. Выяснилось, что в обоих случаях состав и количество иммунных клеток одинаково, однако у лягушек с нормальным мозгом они концентрируются в месте инфицирования, в то время как у лягушек с удалённым мозгом они находятся в организме хаотично.

Таким образом, выживаемость у лягушек с отсутствующим мозгом составила всего 16% против нормальных особей. Подобное поведение иммунных клеток справедливо не только для инфекций, но и для травм.