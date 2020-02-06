Virus defense
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные из США выяснили, что иммунные клетки весьма плохо противостоят инфекциям, если отсутствуют сигналы мозга.

Как отмечается, иммунные клетки работают сразу же при попадании инфекции, им не требуется “обучение” или выработка антител. В нормальном состоянии благодаря мозговым сигналам иммунные клетки направляются к месту инфицирования и начинают свою работу. Однако без сигналов мозга они работают беспорядочно, что значительно снижает эффективность и способствует распространению инфекции.

Эксперимент проводился на эмбрионах лягушек: у одних был удалён мозг, но при этом они продолжили своё развитие, у других мозг был оставлен в порядке. Все они были заражены кишечной палочкой. Выяснилось, что в обоих случаях состав и количество иммунных клеток одинаково, однако у лягушек с нормальным мозгом они концентрируются в месте инфицирования, в то время как у лягушек с удалённым мозгом они находятся в организме хаотично.

Таким образом, выживаемость у лягушек с отсутствующим мозгом составила всего 16% против нормальных особей. Подобное поведение иммунных клеток справедливо не только для инфекций, но и для травм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Porto (2×2) – Man United (2×2) | Borussia (Amateur) – Bayern (Amateur) | Hamburg (Amateur) – Schalke (Amateur) | Real (Amateur) – Villarreal (Amateur) | Barcelona (Amateur) – Real Betis (Amateur) | Ural (Amateur) – Spartak (Amateur) | AZ (Amateur) – Heerenveen (Amateur) |
Вам может понравиться

В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет

Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Врачи рассказали о ранних признаках рака

Специалисты в области медицины рассказали о ранних признаках онкологических заболеваний, при которых… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Врач заявил, что россиянам не стоит бояться коронавируса

Юрий Комаров, вице-президент Российской медицинской ассоциации, отметил, что россиянам не следует бояться… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 февраля – ясно, до -5 °C | город Мытищи, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Южно-Сахалинск, 6 февраля – переменная облачность, до -19 °C | Королев, 6 февраля – дождь, до 1 °C | Подольск, 6 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Армавир, 6 февраля – пасмурно, до 14 °C |