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За последнее время появилось множество противоречивых рекомендаций при профилактике сердечных заболеваний путём приёма аспирина.

Согласно трём последним масштабным исследованиям, проведённым в США, только одно из них дало положительный результат, итоги же двух других не продемонстрировали однозначного результата. В новой публикации медики из США продолжают заверять, что употребление аспирина положительно влияет на профилактику сердца.

Отмечается, что в качестве первичной профилактики аспирин можно употреблять только после полученных рекомендаций врача. Подчёркивается, что в каждом отдельном случае должны приниматься индивидуальные решения, таким образом можно добиться отсутствия вреда и максимальной эффективности.

Также сообщается, что при остром сердечном приступе следует тут же принять 325 миллиграмм аспирина и затем принимать столько же, чтобы снизить риск неожиданной смерти.

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