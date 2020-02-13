Исследователи из Германии смогли выяснить, что нанесение макияжа при беременности увеличивает риск того, что ребенок будет страдать от ожирения или лишних килограмм.

После анализа мочи более шестисот будущих мам специалисты обнаружили, что у женщин, использующих косметические средства, содержание бутилпарабена (BuP) в организме значительно превышает норму. Ученые отмечают, что этот элемент может уменьшить действие генов, участвующих в обмене веществ у будущих малышей. Скорее всего, это вещество попадает в тело матери с губной помады или тональной основы.

В результате дети беременных, которые часто наносят макияж на лицо, в дошкольном возрасте склонны к набору лишних килограмм. Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи провели эксперимент на грызунах, подвергая их воздействию BuP. В итоге детеныши обработанных мышей после рождения ели гораздо больше и быстрее толстели.