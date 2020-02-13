читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Германии смогли выяснить, что нанесение макияжа при беременности увеличивает риск того, что ребенок будет страдать от ожирения или лишних килограмм.

После анализа мочи более шестисот будущих мам специалисты обнаружили, что у женщин, использующих косметические средства, содержание бутилпарабена (BuP) в организме значительно превышает норму. Ученые отмечают, что этот элемент может уменьшить действие генов, участвующих в обмене веществ у будущих малышей. Скорее всего, это вещество попадает в тело матери с губной помады или тональной основы.

В результате дети беременных, которые часто наносят макияж на лицо, в дошкольном возрасте склонны к набору лишних килограмм. Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи провели эксперимент на грызунах, подвергая их воздействию BuP. В итоге детеныши обработанных мышей после рождения ели гораздо больше и быстрее толстели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
VfB Stuttgart (Amateur) – Hamburg (Amateur) | Bayern (Amateur) – Schalke (Amateur) | Atletico (Amateur) – Real (Amateur) | Barcelona (Amateur) – Valencia (Amateur) | Arsenal (Amateur) – Zenit (Amateur) | Krasnodar (Amateur) – Rostov (Amateur) | ADO Den Haag (Amateur) – Twente (Amateur) |
Вам может понравиться

В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет

Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Диетолог рассказал о главном симптоме жировой болезни печени

Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Ученые не знают, почему дети не заражаются коронавирусом

После тщательного анализа распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV исследователи пришли к выводу,… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи, 13 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск, 13 февраля – ясно, до -2 °C | Королев, 13 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск, 13 февраля – пасмурно, до -2 °C | Армавир, 13 февраля – небольшая облачность, до 4 °C |