Научным сотрудникам одного из испанских университетов удалось подсоединить к головному мозгу слепой женщины бионический глаз.

Чтобы спроектировать электронный имплантат, специалисты использовали камеру, способную передавать и преобразовывать сигналы в нервные импульсы. Данное устройство позволяет человеку с атрофированными глазными нервами начать различать окружающие его объекты.

Этот уникальный эксперимент позволил пациентке увидеть не только людей и символы на страницах, но также рисунки, состоящие из цветных точек. Ученые испытывали данную разработку на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что эксперты собираются установить бионический глаз еще шести добровольцам.