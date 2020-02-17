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Научным сотрудникам одного из испанских университетов удалось подсоединить к головному мозгу слепой женщины бионический глаз.

Чтобы спроектировать электронный имплантат, специалисты использовали камеру, способную передавать и преобразовывать сигналы в нервные импульсы. Данное устройство позволяет человеку с атрофированными глазными нервами начать различать окружающие его объекты.

Этот уникальный эксперимент позволил пациентке увидеть не только людей и символы на страницах, но также рисунки, состоящие из цветных точек. Ученые испытывали данную разработку на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что эксперты собираются установить бионический глаз еще шести добровольцам.

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