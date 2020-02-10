В районе Московского шоссе города Санкт-Петербург произошло очередное ДТП, в ходе которого тягач Mercedes-Benz Actros сбил пешехода, шедшего по обочине дороги.

В управлении ГИБДД по региону отмечают, что данное происшествие случилось сегодня, 10 февраля, примерно в полвторого ночи. Водитель немецкого грузового автомобиля наехал на 58-летнего мужчину, шедшего по обочине трассы. Согласно предварительным сведениям, дальнобойщик не заметил пешехода из-за плохой видимости на дороге.

Пострадавший выжил, но получил серьезные травмы, поэтому его привезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Отмечается, что всего несколько часов до этого инцидента на данном шоссе произошла еще одна авария, в которой пешеход, к сожалению, скончался.