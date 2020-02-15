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Турецкая компания “Мелиаяпым” заявила о продолжении работы над сериалом “Запретный плод”, который снискал большую популярность в России.

Согласно информации, полученной от шоураннеров сериала, зрителей ожидает множество изменений в актёрском составе. Отмечается, что основные персонажи останутся без изменений, однако появится несколько второстепенных сюжетных линий, благодаря которым в новом сезоне будет больше драматизма.

Главными героями сериала являются две сестры Йылдыз и Зайнеп. Целью одной из них является карьера, а второй – отношения и личная жизнь. Сестры имеют совершенно противоположные характеры и взгляды на жизнь.

Сюжет четвёртого сезона держится в тайне. На экраны он выйдет в 2020-2021 годах.

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