В Тверской области гражданин Индии был признан виновным в вождении по дорогам общественного пользования в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что фигурант дела является учащимся ТГМУ, приехавшим в Россию из Индии. Его остановили на трассе, ведущей из Твери в Бежецк. Правоохранители заметили, что студент вел себя неадекватно, поэтому провели тест на алкоголь. Оказалось, что юноша управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Зарубежный гость признал свою вину, отметив при этом, что не знал о запрете на вождение после распития алкогольных напитков. В результате студент должен будет потратить 180 часов на выполнение обязательных работ. Его также лишили водительских прав на два года.