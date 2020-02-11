Актриса Сальма Хайек очаровала поклонников своим образом на церемонии вручения премии “Оскар”.

Хайек появилась на красной ковровой дорожке в летящем белоснежном платье-бюстье Gucci, имеющем ассиметричный верх. Волосы Сальма собрала в объёмный пучок, а образ был дополнен стрелками на глазах, макияжем в розовых тонах, заколкой и украшениями Boucheron.

Многим поклонникам наряд Сальмы пришёлся по душе, а вот визажист Анастасия Амирханова его раскритиковала. Она отметила причёску, “словно бы из прошлого века”, и в целом странный образ, представляющий актрису богиней в платье греческого стиля и со странными ветвями. Как считает визажист, это смотрится глупо и не подходит к возрасту Сальмы.

Впрочем, она оценила макияж, назвав его правильным, и отметив верность выбора акцента на глаза, оставив всё остальное “спокойным и свежим”.