Новая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уже неоднократно подвергалась нападкам за свой внешний вид из-за отсутствия макияжа, а также “бабушкиных” нарядов.

Поддержал недовольных и Джордж Ровалс – стилист Аллы Пугачевой. Как выразился Ровалс, с такими “обезьянами”, как 30-летняя Татьяна, он дружить на собирается. Он сравнил её с куклой и ходячим чучелом, и выразил уверенность, что жены такими не бывают.

Также он недоумевает, что в ней могло зацепить Петросяна, и сообщил, что в этой ситуации “старик просто зацепил малолетку”. И, даже, если бы Брухунова захотела его помощи в улучшении внешнего вида, как считает стилист, ей на него денег не хватит. Ровалс заявил, что после Джулии Робертс работать с подобными Брухуновой невозможно, и вообще, весь российский шоу-бизнес следует менять, неприкасаемым являются лишь Пугачева и Гурченко.

Сама Брухунова в ответ на все нападки пользователей Сети сообщила, что у неё много лет ушло на принятие себя, и сейчас никто не сможет внушить ей обратное.